Kedinin hareketleri interneti salladı

İHA

Artvin’in Borçka ilçesinde cadde üzerinde restoran işleten Erol Atasert, yavru iken bulduğu kediye ‘Rıfkı’ ismini taktı.

Zamanla restorana alışan kedi, cadde üzerinde dolaşmaya, acıktığı zaman ise restorana giderek ilginç bir hareketle yiyecek istemeye başladı.

ÖN PATİLERİNİ BİRLEŞTİREREK YİYECEK ALIYOR

Arka ayaklarının üzerine kalkarak ön patilerini birleştiren kedi, yaptığı hareketle restorandan yiyeceğini almaya başladı.

Yemeğini yedikten sonra tekrar cadde üzerinde dolaşan kedinin acıktığı zaman yeniden restorana giderek aynı hareketi yaptığı görüldü.

İş yeri sahibi Erol Atasert, yaptığı açıklamada “Yavru iken sucuk alıp yedirirdim, bir süre kapıdan ayrılmadı. Biz de ‘Rıfkı’ ismini taktık ama meğer dişiymiş fark edemedik. İsmini bir daha değiştirmedik. Benim de kızım olmadığı için evimizin ve iş yerimizin kızı oldu. Uzun zamandır patileriyle yiyecek istiyor. İlk anlamadım ama daha sonra her yaptığında yiyecek verince alıştık. Görenler çok şaşırıyor video çekip sosyal medya hesaplarında kullanıyor. Hayvanları sevmek lazım. Terk edilen hayvanlara çok üzülüyorum, onların da bir canı var” ifadelerini kullandı.