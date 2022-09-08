KEDİ BATMAZ HİKAYESİ NEDİR

Rivayete göre, fakir bir ailenin oğlu bir gün bir kızı çok sever ve evlenirler. Ancak oğlanın annesi bir türlü kızı sevemez. Eşine yemek yapmak isteyen kız mutfakta keş peyniri ve undan başka malzeme bulamaz. Üzülerek bu iki malzemeden bir yemek yapmaya çalışır ve ortaya çıkan yemek çok güzel olur. Oğlanın annesi ise kıskançlıktan yemeği bozmaya çalışır ve kedinin patilerini yemeğe bastırmaya çalışır ancak bir türlü başaramaz. O günden sonra da bu yemeğin adı kedi batmaz olarak kalır.

Aldığı kadar un

Yarım tencere su

Bir tutam tuz

2 yemek kaşığı tereyağı

Tuzlu keş peyniri

YAPILIŞI

Bir tencereye yarısını dolduracak kadar su koyup kaynatın.

Kaynayan suyun içine azar azar un ekleyerek karıştırın.

Un ve su koyu bir hamur kıvamına geldiğinde un eklemeyi bırakın.

Hamuru tencerede kısa bir süre daha pişirdikten sonra ocağın altını kapatın.

Kedi batmazı servis edeceğiniz tabağa kaşık ile hamurdan parçalar alarak koyun.

Bu arada bir kâseye soğuk su koyarak kaşığınızı bu suya batırdığınızda hamurun kaşığa yapışmasını önleyebilirsiniz.

Bütün hamurlar bittikten sonra tereyağını kızdırarak hamurların üzerine dökün.

Son olarak keş peynirini rendeleyerek hamurların üzerine serpin.

Hamurların üzerine tereyağı döktükten sonra keş peyniri yerine pekmez veya bal döktüğünüzde tatlı olarak tüketebilirsiniz. Afiyet olsun.