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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Keçiörengücü Keçiörengücü: 3 - Gençlerbirliği: 3 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Keçiörengücü: 3 - Gençlerbirliği: 3 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında iki Ankara ekibi Ankara Keçiörengücü ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Gol düellosuna sahne olan mücadele, 3-3 beraberlikle sonuçlandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.02.2025 - 15:34 Güncelleme: 22.02.2025 - 17:06
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        Trendyol 1. Lig'in 26. hafta karşılaşmasında Ankara Keçiörengücü ile Gençlerbirliği kozlarını paylaştı. 6 gol çıkan mücadele, 3-3 eşitlikle sona erdi.

        Ev sahibi ekibin gollerini 22. ve 90. dakikalarda Mame Diouf ile 58'de Francis Ezeh kaydetti. Konuk takımın golleri ise 29. ve 45+1. dakikalarda Daniel Popa ile 38'de Metehan Mimaroğlu'dan (p) geldi.

        Bu sonucun ardından 9 maçtır yenilmeyen Gençlerbirliği 44 puana yükseldi. 2 maçtır kazanamayan Keçiörengücü ise 38 puana ulaştı.

        Ligin 27. haftasında A. Keçiörengücü deplasmanda Pendikspor'la karşılaşacak. Gençlerbirliği ise sahasında Manisa FK'yı ağırlayacak.

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