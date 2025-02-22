Keçiörengücü: 3 - Gençlerbirliği: 3 | MAÇ SONUCU

Trendyol 1. Lig'in 26. hafta karşılaşmasında Ankara Keçiörengücü ile Gençlerbirliği kozlarını paylaştı. 6 gol çıkan mücadele, 3-3 eşitlikle sona erdi.

Ev sahibi ekibin gollerini 22. ve 90. dakikalarda Mame Diouf ile 58'de Francis Ezeh kaydetti. Konuk takımın golleri ise 29. ve 45+1. dakikalarda Daniel Popa ile 38'de Metehan Mimaroğlu'dan (p) geldi.

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Bu sonucun ardından 9 maçtır yenilmeyen Gençlerbirliği 44 puana yükseldi. 2 maçtır kazanamayan Keçiörengücü ise 38 puana ulaştı. Ligin 27. haftasında A. Keçiörengücü deplasmanda Pendikspor'la karşılaşacak. Gençlerbirliği ise sahasında Manisa FK'yı ağırlayacak.