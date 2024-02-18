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        Haberler Yaşam Keçiler 6 saat sonra kurtarıldı

        Uşakta kayalıklarda mahsur kalan 8 keçi kurtarıldı

        Uşak'ın Sivaslı ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 8 keçi ekiplerce kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2024 - 22:32 Güncelleme: 18.02.2024 - 22:32
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        Mahsur kalan keçiler 6 saat sonra kurtarıldı
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        Çetin Çağlar, sürüsündeki 8 keçinin Ketenlik köyü yakınlarında kayalıklarda mahsur kalması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

        Bunun üzerine bölgeye, Uşak Belediyesi İtfaiyesi, Uşak Sivil Arama Kurtarma Derneği, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Halat yardımıyla kayalıklara inen ekipler, yaklaşık 6 saatlik çalışmanın ardından mahsur kalan keçileri kurtararak sahibine teslim etti.

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