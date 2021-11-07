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Avcılar'da trafikteki maganda kurşunu, otomobildeki gencin ölümüne neden oldu

Türkiye yine bir maganda felaketine tanık oldu. İstanbul Avcılar'da trafikte magandanın rastgele ateşlediği silahtan çıkan kurşun, seyir halindeki başka bir otomobilde bulunan 4 kişiden 2'sine isabet etti. Arka koltukta oturan Can Terekeme hastanede hayatını kaybederken, akrabası olan sürücü ise yaralandı. Polis ekiplerinin, şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor

07.11.2021 - 13:22 | Güncelleme: ABONE OL
KÂBUS SÜRÜYOR! Maganda kurşunu bu kez trafikte öldürdü! - Haberler
Maganda kurşunu bu kez trafikte öldürdü!
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DHA

Olay, gece saat 00.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre askerlik görevini tamamladıktan sonra İstanbul´a ailesinin yanına dönen Can Terekeme (22) ile akrabası olan 3 kişi otomobille seyir halindeydi.

DHA'nın haberine göre, başka bir otomobildeki magandanın rastgele ateş ettiği silahlardan çıkan mermilerden biri içinde Can Terekeme, Engin A., Eray A. ve sürücü Yemen A.´nın bulunduğu otomobilin bagaj kısmına isabet etti.

Hayatını kaybeden Can Terekeme

BAGAJI VE İKİ KOLTUĞU DELEREK GEÇTİ

Bagaj kısmını delip geçen mermi, arka koltukta oturan Can Terekeme'yi ve sürücü Yemen A.´yı yaraladı. Kendisinin ve arka koltuktaki akrabası Can Terekeme´nin yaralanmasının ardından Yemen A. hemen otomobili durdurdu. Yanlarında bulunan ve olaydan yara almadan kurtulan Engin A. ve Eray A. aynı otomobille iki yaralıyı hastaneye götürdü. Merminin akciğerlerinde büyük hasar oluşturduğu öğrenilen Can Terekeme hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sürücü Yemen A.'nın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

YAKINLARI HASTANEDE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Acı haberi alan yakınları hastanede sinir krizi geçirdi. Beyaz bir otomobil içinde çevreye rastgele ateş eden magandanın olay yerinden kaçtığı iddia edildi. Polis ekiplerinin kaçan şüpheliyi yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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