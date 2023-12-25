Kazınan boya ile ortaya çıkan hikaye: Tablodaki kadın neden değişiyor?

Her tablo, bir dönemin izlerini taşır ve bu tablolar, bir zamanlar fırça darbeleriyle şekillenmiş duyguları taşıyan pencerelerdir. Kuratörler bu eserlerin korunmasından ve gerektiği durumlarda restore edilmesinden sorumludur. Carnegie Sanat müzesinde de kuratörler tarafından müdahale edilmesi gereken bir durumla karşılaşılıyor. İşte, gelen tabloya gerçekte ne olduğuna dair ayrıntılar…