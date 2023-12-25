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        Haberler Yaşam Kazınan boya ile ortaya çıkan hikaye: Tablodaki kadın neden değişiyor?

        Kazınan boya ile ortaya çıkan hikaye: Tablodaki kadın neden değişiyor?

        Carnegie Sanat müzesi tarafından keşfedilen eserde kuratörler tarafından bir tuhaflık hissediliyor. Tablodaki kadının, döneminin sanat akımlarından hiçbirine uygun olarak çizilmediği görülüyor. Peki, bu tabloya ne olmuş olabilir? İşte sizin için, tablonun arkasındaki hikayeye dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2023 - 13:37 Güncelleme: 25.12.2023 - 13:37
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        • 1

          Her tablo, bir dönemin izlerini taşır ve bu tablolar, bir zamanlar fırça darbeleriyle şekillenmiş duyguları taşıyan pencerelerdir. Kuratörler bu eserlerin korunmasından ve gerektiği durumlarda restore edilmesinden sorumludur. Carnegie Sanat müzesinde de kuratörler tarafından müdahale edilmesi gereken bir durumla karşılaşılıyor. İşte, gelen tabloya gerçekte ne olduğuna dair ayrıntılar…

        • 2

          UZMANLAR TABLONUN SAHTE OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜ

          Pittsburgh Müzesi küratörü Lulu Lippincott, İtalyan ressam Bronzino tarafından yapıldığı iddia edilen Eleanor Toledo portresinin sahte olduğunu düşündü ve eseri Carnegie Sanat müzesinin kuratörü Ellen Baxter'a göndererek sahte olduğunu teyit eden bir not ekledi.

        • 3

          Baxter ise tablonun Bronzino’ya ait olmadığını fakat tabloda bir şeylerin uymadığını düşündüğü için Lulu'nun tabloya tekrar bakması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Lulu, tabloyu tekrar inceledi.

        • 4

          RÖNTGEN ÜST KATMANIN ALTINDAKİ SIRRI ORTAYA ÇIKARDI

          X-ray incelemeleri sonucunda tabloda değişiklik yapıldığı anlaşıldı. Orijinal tabloda, tasvir edilen kişinin elinde bir vazo olduğu ve saçında bir taç olduğu görüldü. Bununla birlikte bu iki özellik Hristiyanlara göre, İsa’nın takipçilerinden olduğu düşünülen Mary Magdalene’e aittir.

        • 5

          Restoratörün, tablonun satışını kolaylaştırmak için portreye kendi zevkine göre özellikler eklemeye çalıştığı düşünülüyor. Tablonun geçmişi, demiryolu kralı Collis Potter Huntington'ın koleksiyonuna dayanıyor ve tablo en sonunda 1978'de Carnegie müzesi tarafından satın alınıyor.

        • 6

          ASIL TABLONUN ISABELLA DE MEDICI’NİN BİR PORTRESİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

          Lulu, tablodaki kadının kıyafetlerine odaklanarak kimliğini belirlemeye çalıştığını ifade ediyor. Medici ailesi portrelerinin katalogunu inceledikten sonra orijinal tuvali bulduğunu söylüyor. Bu tuval, Floransa yöneticileri ve himayecileri olan Medici ailesinin bir aile portresini içeriyor ve portrelenen kadının Isabella de Medici (1542-1576) olduğunu belirtiyor.

        • 7

          TABLOYA DAİR SON YORUMLAR

          Isabella'nın, kuzeni ile ilişkisini öğrenen kocası tarafından boğulan bir kadın olduğu belirtiliyor. Ayrıca Lulu, tablonun yaklaşık olarak 1574'te resmedildiğini ve sonradan eklenen taç ile vazonun tövbe sembollerini temsil ettiğini düşünüyor.

        • 8

          Lulu tarafından 19. yüzyılda uygulanan boya izlerinden tamamen arındırılan tablo, daha sonra müzenin kuratörleriyle birlikte 16. yüzyılda yapılan asıl tablonun ressamını bulmaya çalışıyor. Ressamın, muhtemelen 1560'ların Medici sarayının önde gelen ressamlarından Alessandro Allori'nin çevresinden biri olduğuna inanılıyor.

          Kaynak: Gallerix, Bright Side

          Fotoğraf Kaynağı: Carnegie Museum of Art/Youtube

        Haberi Hazırlayan: Ece Çınar
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