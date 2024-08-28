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        Haberler Gündem Güncel Kazdağları Milli Parkı'nda yangın: Alevlere müdahale ediliyor | Son dakika haberleri

        Kazdağları Milli Parkı'nda yangın: Alevlere müdahale ediliyor

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları Milli Parkı sınırları içerisindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi ile Antalya'nın Kaş ilçelerinde çıkan orman yangınları da kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 14:57 Güncelleme: 28.08.2024 - 16:10
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        • 1

          Kazdağları Milli Parkı'nda çıkan yangına müdahale ediliyor.

          Yangın, Kızılkeçili Mahallesi kırsalında kalan ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle başladı.

        • 2

          Edremit Orman İşletme Müdürlüğü bünyesindeki 2 uçak ve bir helikopter ile havadan, çok sayıda arazözle de karadan yangına müdahale ediliyor.

        • 3

          Bölgeye Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne ait iş makineleri de yönlendirildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

          Kazdağları Milli Parkı yangın riski nedeniyle 31 Ekim'e kadar girişe kapatılmıştı.

        • 4

          ÇANAKKALE

          Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Arıklı köyündeki ormanlık alanda da bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        • 5

          Haber verilmesi üzerine yangının çıktığı mevkiye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce ekipler sevk edildi.

        • 6

          Havadan ve karadan yapılan müdahale sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

        • 7

          Ekiplerin yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.

        • 8

          ANTALYA

          Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Kalkan Mahallesi Taş Ocağı mevkisindeki makilik alanda yangın çıktı.

        • 9

          Çevredekilerin ihbarı üzerine Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        • 10

          Ekiplerce, 4 arazöz ve 2 itfaiye aracıyla müdahale edilen yangın, bir süre sonra kontrol altına alındı.

          Bölgede soğutma çalışmaları sürdürüyor.

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