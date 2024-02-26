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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kazaya karışan otomobilini binaya astı! - Antalya'da şoke eden olay

        Kazaya karışan otomobilini binaya astı!

        Antalya'nın Alanya ilçesinde, kaza yaptığı otomobilini cezalandırmak isteyen adam akıllara gelmeyecek bir yöntem seçti. Mehmet Aydın, sürekli kazaya karışması nedeniyle böyle bir yönteme başvurduğunu ifade etti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 13:40 Güncelleme: 26.02.2024 - 13:40
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        Kazaya karışan otomobilini binaya astı!
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        Antalya'da olay Alanya ilçesi Alanya Sugözü Mahallesi'nde yaşandı. Kütürüp mevkiinde ikamet eden 47 yaşındaki Mehmet Aydın, kullandığı otomobille geçtiğimiz gün kazaya karıştı.

        VİNÇLE OTOMOBİLİNİ ASTI

        İHA'da yer alan habere göre Aydın, daha sonra otomobilini evinin önünde dört gün bekletti. Ayan, daha sonra vinç yardımıyla iki katlı müstakil evinin çatısından halatla ile aracını binanın dışına astı.

        GÖRENLER ŞOKE OLDU

        Yaklaşık bir ton ağırlığındaki 32 yaşındaki otomobili duvarda asılı görenler ise büyük şaşkınlık yaşadı. Evin duvarında adeta şaha kalkmış şekildeki otomobilin görüntüsü mahalle halkını da şoke etti.

        ARACINA CEZA VERMİŞ

        Görenleri hayrete düşürecek şekilde duran otomobilinin kazaya karışmadığını iddia eden Aydın, başka araçlara ve duvarlara çarpması sebebiyle otomobilini iple bağlama şeklinde bir ceza verdiğini söyledi.

        "ARIZA ARABADA DİYE DÜŞÜNDÜM"

        Otomobilin içinde bir şeye ihtiyacı olduğu zaman merdiveni kullandığını dile getiren Aydın, otomobilin kimseye zararının olmadığını ifade etti.

        Zaman zaman asılı şekildeki otomobilinden müzik dinleyen Aydın, gelen tepkilerle ilgili ise, "Otomobilimle küçük kazalara karıştım. Bir ay önce ehliyetim gitti. Arıza kimde diye düşündüm, arıza otomobilimde. O yüzden astım otomobilimi. 4 gündür, 200 bin lira kârım var" dedi.

        Aydın, otomobilini yaklaşık 2 yıl boyunca buradan indirmeyeceğini sözlerine ekledi.

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        #Antalya
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