Bir kişi can verdi! Çay fabrikasında korkunç olay!

Rize'nin Hemşin ilçesindeki ÇAYKUR’a ait Organik Çay Fabrikası’nın kazan kısmında sabah saat 08.00 sularında meydana geldi.

İHA'da yer alan habere ve alınan bilgiye göre, fabrikanın kazan kısmında yaşanan patlamanın nedeni henüz belirlenemedi.

Patlama sonucu Sinan Taşkın isimli işçi hayatını kaybederken, Ramazan Hacısalihoğlu isimli işçi ise yaralandı.

Yaralı işçi Kaçkar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.