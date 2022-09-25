Kahramankazan ilçesinin mutfak kültüründe önemli yere sahip Kazan kavurması, Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işaret tescil belgesi aldı. Bu kapsamda merak edilen Kazan kavurması tarifini sizler için derledik.

KAZAN KAVURMASI MALZEMELERİ NELER?

Kazan kavurması için gereken malzemeler şu şekildedir;

KAZAN KAVURMASI NASIL YAPILIR?

Kavurmalık etler soğan ile birlikte dövme tencere içerisine yerleştirilir.

Kısık ateşte 3-4 saat kadar pişirilir.

Bir iki dakika karıştırılır.

İçerisine baharat dahil hiçbir malzeme konmaz.

İçerisine pişirirken su katmayın.

Kavurmalar kendi kendine suyu içerisinde pişecek.

Piştikten sonra yarım saat dinlendirin. Piştikten sonra ocak üstünde fazla bekletmeyin.