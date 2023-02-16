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Kazak ressam Erbolat Tölepbay, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, Kazak sanat camiasına, kardeş halka yardım eli uzatılması çağrısı yapan ilk isimlerden oldu.

Depremzedelere yardım için eserlerini satışa çıkaran Tölepbay, “Umay Ana” adını verdiği tablosundan elde ettiği 10 milyon tengeyi Türkiye’deki afetzedelere yardım amacıyla açılan hesaba aktardı.

Kazak ressam, satın alan kişilerin ricasıyla tablosunu Türkiye’nin Almatı Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı’ya teslim etti.

Tölepbay’ın “Umay Ana” tablosu, bundan sonra iki devletin kardeşliğinin anısına, Türkiye’nin Almatı Başkonsolosluğunda kalacak.

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