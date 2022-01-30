Kazada sürücü eğitmeni hayatını kaybetti

AA

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde otomobilin çarptığı sürücü kursu eğitmeni yaşamını yitirdi.

Kaza sabah saatlerinde Küçükçekmece Atakent 4. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücü adayları için direksiyon sınavının yapıldığı caddede, hızla gelen 34 DYH 958 plakalı aracın sürücüsü Ercan Akgül, gizli buzlanmadan dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaymanın etkisiyle sol şeritten, en sağ şeriden gelen otomobil önce bir araca çarptıktan sonra aracı başında bulunan sürücü öğreticisi yaya Kader Kuday’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Kuday, iki otomobil arasında sıkışırken kazaya yol açan araç refüje çıktı. Kazada bacakları kopan ve ağır şekilde yaralanan Kuday kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

FECİ KAZA KEMERADA

Sürücü Akgül, gözaltına alınırken feci kaza anı kameralara yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde hızla gelen otomobilin gizli buzlanma etkisiyle sol şeritten en sağ şeride geçtiği görülüyor. Burada bir araca çarpan otomobilin daha sonra, Kuday’a çarptığı görülüyor. Görüntülerde otomobilin tekrar sol şeride doğru geçerek refüje çıktığı görülürken çarpmanın etkisiyle Kuda’yın arasına sıkışıtğı otomobilin ise kaldırıma çıkarak park halindeki başaka bir araca çarptığı görülüyor.