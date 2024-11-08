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        Haberler Gündem Güncel Kaza sonrası şarampole devrildi! Can kayıpları var | Son dakika haberleri

        Kaza sonrası şarampole devrildi! Can kayıpları var

        Burdur'da beton taşıyan bir TIR ile 3 üç otomobilin karıştığı kazada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Feci kazada ortalık savaş alanına dönerken, kaza yapan TIR'ın şarampole devrildiği görüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 16:20 Güncelleme: 08.11.2024 - 16:20
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        Kaza sonrası şarampole devrildi! Can kayıpları var
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        Burdur'un Bucak ilçesinde beton taşıma TIR'ı ile üç otomobilin karıştığı kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

        AA'da yer alan habere göre Antalya-Isparta kara yolu Çamlık köyü Kocabel mevkisinde, sürücüleri henüz öğrenilemeyen otomobil ile beton taşıma TIR'ı çarpıştı.

        Kazanın etkisiyle TIR, otomobile çarpıp otomobilin üzerine düştükten sonra sürüklenerek şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 6 kişi ise çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Öte yandan, Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

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        #Burdur
        #haberler
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