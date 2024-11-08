Kaza sonrası şarampole devrildi! Can kayıpları var | Son dakika haberleri

Kaza sonrası şarampole devrildi! Can kayıpları var | Son dakika haberleri

Burdur'un Bucak ilçesinde beton taşıma TIR'ı ile üç otomobilin karıştığı kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

REKLAM advertisement1

AA'da yer alan habere göre Antalya-Isparta kara yolu Çamlık köyü Kocabel mevkisinde, sürücüleri henüz öğrenilemeyen otomobil ile beton taşıma TIR'ı çarpıştı.

Kazanın etkisiyle TIR, otomobile çarpıp otomobilin üzerine düştükten sonra sürüklenerek şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 6 kişi ise çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.