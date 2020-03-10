10 MART 2020
WhatsApp Hattı
Haberlerİş-Yaşam

Kaza kara noktalarında "hayati" dönüşüm

Karayolları Genel Müdürlüğü, trafik kazalarının önüne geçmek, güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşım sağlamak amacıyla geçen yıl 78 kaza kara noktasında iyileştirme yaptı. 2003 yılından itibaren kaza potansiyeli yüksek kesimlerde yürütülen çalışmalarla 1614 noktada güvenli ulaşımın önü açıldı. Sürücülerin yorgunluk, uykusuzluk, dikkatsizlik gibi sebeplerle yoldan çıkmalarını engellemek amacıyla 590 kilometrelik güzergahta "sarsma bandı" oluşturuldu

10.03.2020 - 11:09 | Güncelleme: ABONE OL
kaza kara noktaları iyileştirme
AA

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM),bir yandan Türkiye'nin ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla köprülerden otoyollara kadar birçok yerde inşa çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan muhtemel kazaları önleyerek güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşım için kaza kara noktalarında iyileştirmeye gitti.

KGM'nin 2019 Faaliyet Raporu'ndan derlenen bilgiye göre, kurum, hayata geçirdiği yatırımlarla ülke ekonomisinin her alanına etki ederek katma değer üretiminin sürdürülebilirliğini sağlamaya çalışıyor.

Bu kapsamda, yol kullanıcılarının güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşım ihtiyacını karşılamak amacıyla çalışmalarını sürdüren KGM'nin, kaza kara noktaları ve trafik güvenliği alanındaki çalışmaları özel bir yer tutuyor.

Riskli yerlerde gerekli fiziki düzeltmeleri yaparak kazaları engellemeye ve risklerini azaltmaya çalışan KGM, 2019'da 78 kaza kara noktasının iyileştirmesini yaptı.

Kurum, 2003-2019 döneminde ise 1614 kaza kara noktası ve kaza potansiyeli yüksek kesimlerde iyileştirme çalışmasıyla "hayati" dönüşüme imza attı.

SARSMA BANDI UYGULAMALARI

KGM, özellikle tek araçlı yoldan çıkma türü kazaların azaltılması amacıyla dünyada yaygın kullanılan "sarsma bandı" uygulamalarının başlatılmasına karar verdi.

Yorgunluk, uykusuzluk, dikkatsizlik gibi sebeplerle bulundukları şeridi terk eden veya beklenmeyen yol koşullarından dolayı uyarılması gereken sürücüler için kullanılan sarsma bantları, sesli veya titreşimli ikazda bulunuyor.

Bu kapsamda KGM, geçen yıl 590 kilometre sarsma bandı uygulamasının yapımını gerçekleştirdi.

OTO KOLTUK ÇALIŞMALARI

2018'de motosiklet kullanıcıları için motosiklet koruyucu oto korkuluk sistemlerinin deneme çalışmalarını başlatan KGM, geçen yıl 7,5 kilometre motosiklet koruyucu oto korkuluk sistemi yaptı.

Kurum, 2019 sonu itibarıyla 2 bin 102 kilometre oto korkuluk yapımıyla yollardaki güvenliği artırdı.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Kocasını basmak için eve gitti, kapı açılınca şoke oldu
Kocasını basmak için eve gitti, kapı açılınca şoke oldu
Otizmli genci döverek hastanelik etti
Otizmli genci döverek hastanelik etti
Meydan kavgası... Kimse engel olamadı!
Meydan kavgası... Kimse engel olamadı!
Eşinin mesajlarını gördü, dehşet saçtı
Eşinin mesajlarını gördü, dehşet saçtı
Yerli fintech kiracıya not verecek
Yerli fintech kiracıya not verecek
İstanbul'da yağış trafiği
İstanbul'da yağış trafiği
O ülkelerde korona vakaları artıyor!
O ülkelerde korona vakaları artıyor!
Küresel piyasalar
Küresel piyasalar "petrol şokundan" çıkmaya çalışıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X