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        Haberler Gündem Kaza değil cinayet! - Güncel haberler

        Kaza değil cinayet!

        Olay, Aydın'da meydana geldi. Bir çocuk annesi kadın, eşinin kullandığı aracın kaza yapması sonucu hayatını kaybetmişti. Ancak korkunç gerçeği otopsi raporu ortaya çıkardı. Talihsiz kadının kaza sonucu değil kocası tarafından başından vurularak öldürüldüğü belirlendi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2025 - 19:38 Güncelleme: 25.02.2025 - 19:38
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        Olay, Aydın'da meydana geldi.

        Bir çocuk annesi kadın, eşinin kullandığı aracın kaza yapması sonucu hayatını kaybetmişti.

        Ancak korkunç gerçeği otopsi raporu ortaya çıkardı.

        Talihsiz kadının kaza sonucu değil kocası tarafından başından vurularak öldürüldüğü belirlendi.

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        #HABER
        #Aydın
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