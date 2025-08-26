Kayserispor'un 9 maçlık serisi sona erdi

Süper Lig’de mücadele eden Kayserispor, geçen sezon takımın başına getirilen ve ardından karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı Sergej Jakirovic yönetiminde iç sahada yakaladığı 9 maçlık yenilmemezlik serisini son şampiyon Galatasaray karşısında koruyamadı.

Beşiktaş maçının ertelenmesinin ardından 2025-2026 sezonunun ilk iç saha maçında Galatasaray’ı konuk eden ancak Eren Elmalı (2), Osimhen ile Sane’nin gollerine engel olamayarak sahadan mağlup ayrılan İç Anadolu temsilcisi, 2024-2025 sezonunda 11 Ocak’ta oynadığı ve 1-0 mağlup olduğu Samsunspor maçının ardından seyircisi önünde çıktığı 9 iç saha maçında da mağlubiyet yüzü görmemişti. Kayserispor, bu süreçte çıktığı 9 maçta 7 galibiyet ve 2 beraberlik almıştı.

