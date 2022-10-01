Kayserispor ile Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in sekizinci haftasında karşı karşıya geliyor.
24' Gavranovic
SAAT: 17.00
HAKEM: Ümit Öztürk
STAT: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
YAYIN: beIN SPORTS 1
KAYSERİSPOR: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Cardoso, Ramazan, Mensah, Thiam, Gavranovic
YEDEKLER: Abdulkadir, Mustafa, Kemen, Emrah, İlhan, Gökhan, Nurettin, Uzodimma, Ackah, Bertolacci
TEKNİK DİREKTÖR: Çağdaş Atan
TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir, Trezeguet, Gomez
YEDEKLER: Muhammet Taha, Denswil, Hüseyin, Naci, Doğucan, Bardhi, Yusuf Erdoğan, Lahtimi, Yusuf Yazıcı, Umut
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı
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Milli maçlar dolayısıyla lige verilen ara öncesinde oynadığı son karşılaşmada evinde Gaziantep FK'yi 3-2 yenen bordo-mavililer, çıkışını sürdürmek istiyor.
Ligde 7 hafta sonunda bordo-mavililer 13 puanla 7. sırada bulunurken, Yukatel Kayserispor ise 12 puanla 8. sırada yer alıyor.
- Trabzonspor ile oynadığı son 10 Süper Lig maçını kazanamayan Kayserispor (3B 7M), rakibini en son Mayıs 2017'de 3-2'lik skorla mağlup edebildi. 2017/18 sezonundan bu yana Kayseri ekibinin yenemediği takımlar arasında en fazla karşılaştığı rakibi bordo-mavililer.
- Kayserispor'a konuk olduğu son sekiz Süper Lig maçını kaybetmeyen Trabzonspor (6G 2B), bu karşılaşmaların altısında kalesini gole kapattı. Bordo-mavili ekibin bu süreçte aldığı altı galibiyetin beşi tek farklı skorlarla geldi.
- Sezona "son şampiyon" unvanıyla giren takımları konuk ettiği son 10 Süper Lig maçının sadece birini kazanan Kayserispor (2B 7M), tek galibiyetini bu süreçte kalesini gole kapatabildiği tek karşılaşmada İstanbul Başakşehir'i yenerek aldı (Ocak 2021'de 2-0).
- Süper Lig'de çıktığı son 11 deplasman maçında üst üste iki kez aynı sonuçla sahadan ayrılmayan (4G 3B 4M) ve son karşılaşmada Adana Demirspor'a 3-2 mağlup olan Trabzonspor, dış sahada 2+ maçlık yenilgi serisini en son Nisan-Ekim 2016 arasında yaşadı (6M).
- Evinde oynadığı son dört Süper Lig karşılaşmasını gol yemeden kazanan Kayserispor, lig tarihinde ilk kez bu şekilde beş maçlık seri yakalamak istiyor. Kayseri ekibi bugüne kadar ligde üst üste beş maç gol yemediği tek seriyi ise geçen sezon Aralık 2021-Ocak 2022 arasında yaşadı (4G 1B).
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