Kayserispor ile Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in sekizinci haftasında karşı karşıya geliyor.

24' Gavranovic

SAAT: 17.00

HAKEM: Ümit Öztürk

STAT: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

YAYIN: beIN SPORTS 1

KAYSERİSPOR: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Cardoso, Ramazan, Mensah, Thiam, Gavranovic

YEDEKLER: Abdulkadir, Mustafa, Kemen, Emrah, İlhan, Gökhan, Nurettin, Uzodimma, Ackah, Bertolacci

TEKNİK DİREKTÖR: Çağdaş Atan

TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir, Trezeguet, Gomez

YEDEKLER: Muhammet Taha, Denswil, Hüseyin, Naci, Doğucan, Bardhi, Yusuf Erdoğan, Lahtimi, Yusuf Yazıcı, Umut

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

MAÇIN CANLI AKTARIMI İÇİN TIKLAYINIZ

Milli maçlar dolayısıyla lige verilen ara öncesinde oynadığı son karşılaşmada evinde Gaziantep FK'yi 3-2 yenen bordo-mavililer, çıkışını sürdürmek istiyor.

Ligde 7 hafta sonunda bordo-mavililer 13 puanla 7. sırada bulunurken, Yukatel Kayserispor ise 12 puanla 8. sırada yer alıyor.