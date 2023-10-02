Kayserispor taraftarından Çağdaş Atan'a 'sahte Euro' ile tepki!

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Sezonun 4. haftasında Kayserispor'dan ayrılıp Başakşehir'in başına geçen teknik direktör Çağdaş Atan, yeni takımıyla ilk kez Kayseri'ye geldi.

Sarı-kırmızılı takım taraftarları ise mücadele öncesi Atan aleyhine tezahüratlarda bulunarak, "Kayseri'yi satanı biz de satarız" ve "Çağdaş Atan'a pembe tezkere" sloganları attı.

Kayserisporlu taraftarlar ayrıca, sol üst köşesinde 1 milyon 440 bin Euro yazan, üzerinde ise Çağdaş Atan'ın fotoğrafının bulunduğu 500'er Euro'luk sahte banknotları tribünlerden sahaya attı. Çağdaş Atan, seremoni öncesi stadyuma ilk çıktığı anda ise tribünler tarafından ıslıklandı. REKLAM

Öte yandan sarı-kırmızılı taraftarlar, 'Gün gelir ihanet eden, sadakat ister' yazılı bir de pankart açtı.