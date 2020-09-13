Kasımpaşa, Süper Lig'in ilk haftasında Hes Kablo Kayserispor'a konuk oluyor. Kasımpaşa, geçen sezon Süper Lig'i 43 puanla 10'uncu, Hes Kablo Kayserispor ise 32 puan ve averajla 17'nci sırada tamamladı.

KAYSERİSPOR: 1 - KASIMPAŞA: 0 (2' Kvrzic)

(İlk yarı sona erdi...)

SAAT: 17.00

HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu

STAT: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

YAYIN: beIN SPORTS MAX 1

KAYSERİSPOR: Lung, Oğuzhan, Hasan Hüseyin, Miguel Lopes, Kvrzic, Ömer Uzun, Sapunaru, Yasir, Uzodimma, Gustavo, Situm

YEDEKLER: İsmail, Doğan, Emre Demir, Eray, Adem, Zekeriya, Muhammed Eren

TEKNİK DİREKTÖR: Bayram Bektaş

KASIMPAŞA: Ramazan, Tirpan, Brecka, Jeanvier, Haddadi, Aytaç, Pavelka, Hajradinovic, Yusuf, Varga, Gohou

YEDEKLER: Ertuğrul, Enes, Tarkan, Sadiku, Anıl, Eren, Alan, Feyzi, Yasin

TEKNİK DİREKTÖR: Mehmet Altıparmak

Lacivert-beyazlı takım, 5 Ekim'de sona erecek yaz transfer döneminde şu ana kadar kadrosuna 7 futbolcuyu dahil etti. İstanbul temsilcisi, Kevin Varga, Yasin Dülger, Ertuğrul Taşkıran, Ahmet Oğuz, Feyzi Yıldırım, Julian Jeanvier ve Alan Lima Carius ile sözleşme imzaladı.