STAT: Kadir Has Stadı

HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu

SAAT: 20.00

YAYIN: beIN Sports 1

CANLI ANLATIM...

KAYSERİSPOR: Lung, Carole, Kolovetsios, Hosseini, Onur, İbrahim, Attamah, Mensah, Emrah, Cardoso, Thiam

TEKNİK DİREKTÖR: Hikmet Karaman

GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Nelsson, Alpaslan, Van Aanholt, Taylan, Assunçao, Emre Kılınç, Feghouli, Oğulcan, Mostafa

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

Galatasaray ligin geride kalan bölümünde 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 8 puan topladı. Kayseri'nin sarı-kırmızılı ekibi ise ilk 5 haftada 2 galibiyet, bir beraberlik ve 2 yenilgi sonucunda 7 puan elde etti.

SON MAÇTA GALİBİYET YOK

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 3 karşılaşmada 2 beraberlik ve bir mağlubiyet yaşadı, galibiyet elde edemedi.

Ligin ilk iki haftasında GZT Giresunspor ve Atakaş Hatayspor'u mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, üçüncü haftada Kasımpaşa ve dördüncü haftada Trabzonspor ile berabere kaldı, beşinci haftada ise Aytemiz Alanyaspor'a yenildi. Galatasaray, son üç haftada kazanabileceği 9 puanın sadece 2'sini hanesine yazdırdı.

7 EKSİK

Sarı-kırmızılı ekipte tedavilerine devam edilen Arda Turan, Sacha Boey ve Barış Alper Yılmaz ile cezası devam eden Marcao, maçın kadrosunda yer almıyor. Bu isimlerin yanı sıra Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau ve Halil Dervişoğlu, yoğun fikstürde sakatlık sorunu yaşamamaları adına riske edilmeyerek kamp kadrosuna dahil edilmedi.

51. RANDEVU

İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinin, Kayserili renktaşına karşı galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 50 müsabakada Galatasaray 32, Kayserispor 3 galibiyet aldı, 15 maç da berabere sonuçlandı.

Rekabette Galatasaray'ın toplam 112 golüne, Kayserispor 38 golle yanıt verebildi. Geçen sezon iki takım arasında İstanbul'da oynanan maç 1-1 berabere biterken, Kayseri'de yapılan müsabakayı Galatasaray 3-0 kazandı.