Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Kayserispor - Fenerbahçe maçı yazar yorumları

Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Kayserispor'u 4-0 mağlup etti. Spor yazarları, Kayserispor - Fenerbahçe maçını yorumladı

03.04.2022 - 11:12 | Güncelleme: FUTBOL

  • ERMAN TOROĞLU

    Kayseri-F.Bahçe maçını izliyorum; Kayserispor evlere şenlik. F.Bahçe biraz kımıldadı, maçı 4-0 yaptı. F.Bahçeli oyuncular, hiç olmazsa rakiple mücadele ediyorlar, kavga ediyorlar. Çok mu iyi oynuyorlar, hayır. Maalesef bu sene lig böyle bitecek. İnşallah seneye değişik bir lig izleriz. Zor ama gene de ümidimizi kaybetmeyelim.

  • AHMET ÇAKAR

    F.Bahçe, şu haliyle ligin en iyi takımlarından biri haline geldi. Kayseri'de de resital sundular. İnanılmaz mücadele ve özveri ile oynayıp, oyun disiplinine sadık kalıyorlar. F.Bahçe, İsmail Kartal ile birlikte önce kıpırdandı sonra da coşmaya başladı. Üstelik hiçbir futbolcu kaytaramıyor, taktik disiplinden ayrılamıyor. Böyle olunca da art arda puanlar ve galibiyetler geliyor.

  • GÜRCAN BİLGİÇ

    Milli maç aralarının takımlara getirdiği durgunluğa ilk çare, ev sahibi olmak. Değilseniz, istikrarı korumak. Ne orta sahanın taşları ile oynadı İsmail Kartal, ne de ön taraftaki oyuncuların pozisyonlarıyla. Ayrılığı, özleme çevirip, oyun ezberlerini hatırlamalarını bekledi. Devre bittiğinde 12 şutun, 11'i ceza sahası içindendi Fenerbahçe adına. 

  • İrfan Can'ın muhteşem golüyle fark üçe çıktığında, artık başka bir oyuna döndüler. Tempoyu düşürdüler, rakibi izlemeye aldılar, Bundan sonrasında "akıl oyunları" başladı. Genç bir takım için kazanarak yol almak, her şeyin önünü açıyor. İsmail Kartal ilk golü bulduğu duran top setleriyle hemen her maçta takımını golün eşiğine de getiriyor. Helal olsun hocaya…

  • ÖMER ÜRÜNDÜL

    Fenerbahçe, Kayseri'de 90 dakika oyunun kontrolünü elinde tutarak kolay ve farklı bir galibiyet elde etti. İlk devrede çok temaslı bir mücadele vardı. Fazla sayıda faullerin gündeme gelmesi futbol kalitesini olumsuz etkiledi. Fenerbahçe'nin temel taktik ilkesi önde baskıydı.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.