İstikbal Mobiyla Kayserispor, 1-0 öne geçtiği maçı 90+9. dakikada yediği golle Galatasaray'a 3-2 mağlup oldu. Ev sahibi ekipte Pedro Henrique, Umut Bulut ve Abdennour, Galatasaray'da ise Emre Mor ve Ümit Davala kırmızı kart gördü. Kayserispor Başkanı Erol Bedir, maç sonunda hakem eleştirisi yaptı ve sert açıklamalarda bulundu.

Bedir'in sözlerinden öne çıkanlar şöyle:

"Rakibimiz, buraya 2 maçta 1 puanla gelmişti. Burada galip gelmeliydi. Bir şekilde kazanmalıydı. İki oyuncumuz, Galatasaray'a neden gol attınız diye cezalandırıldı. Emre Mor niye atıldı anlamadım."

"MHK Başkanı, bize yeni bir başlangıç olacak dedi. Böyle yeni başlayacaksa bu lig bitmez. Anladığım kadarıyla çok değişik şeyler oluyor. Eğer bu sefer de Galatasaray yenilseydi, belki başka dengeler bozulacaktı. Bizim yenilmemiz gerekiyordu. Herkesin vicdanına bırakıyorum. Bu iş burada bitmeyecek"