Kayserispor: 2 - Gaziantep FK: 0 MAÇ SONUCU

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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasındaki Mondihome Kayserispor ile Gaziantep FK karşılaşması ev sahibi takımın 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısının ev sahibi Mondihome Kayserispor, Mame Thiam'ın 5. dakikada penaltıdan kaydettiği golle 1-0 üstün bitirdi.

Konuk Gaziantep FK'nın beraberlik çabaları sonuç vermezken 89. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Thiam, maçın skorunu ilan etti: 2-0

Çağdaş Atan'ın RAMS Başakşehir ile anlaşması sonrası takımın başına Recep Uçar'ı getiren Kayserispor, bu galibiyetle puanını 9'a çıkarırken namağlup unvanını da korudu.

2. kez anlaştığı teknik direktör Marius Sumudica ile bu sezonki ilk maçına çıkan Gaziantep FK ise kötü gidişi durduramadı. Güneydoğu temsilcisi, 5. haftayı da puansız kapattı.

Sumudica, Kayseri'de oynanan maçla 977 gün sonra Gaziantep FK'nın başında sahaya çıktı.

Stat: RHG Enertürk Enerji

Hakemler: Ümit Öztürk, Samet Çiçek, Bahtiyar Birinci

Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Uzodimma, Attamah, Arif Kocaman (Dk. 75 Kolovetsios), Carole, Ali Karimi (Dk. 37 Kemen), Ackah, Ramazan Civelek (Dk. 75 Baran Ali Gezek), Mane, Gökhan Sazdağı (Dk. 87 Talha Sarıaslan), Thiam

Gaziantep FK: Nita, Djilobodji, Ertuğrul Ersoy, Nkoulou (Dk. 83 Salem M'Bakata), Junior Morais, Furkan Soyalp, Jevtovic (Dk. 75 Janio Bikel), Markovic (Dk. 46 Max Gradel), Mustafa Eskihellaç, Maxim (Dk. 87 Riascos), Denis Dragus

Goller: Dk. 5 (Penaltıdan) ve Dk. 89 Thiam (Mondihome Kayserispor)

Sarı kart: Dk. 77 Janio Bikel (Gaziantep FK)