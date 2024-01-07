Kayserispor: 1 - Sivasspor: 3 | MAÇ SONUCU

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Kayserispor ile Sivasspor, Süper Lig'in 19. haftasında karşı karşıya geldi.

Konuk ekip 23. dakikada Arif Kocaman'ın kendi kalesine gönderdiği gol ile 1-0 öne geçerken Kayserispor 42'de Bahoken ile yanıt verdi ve ilk 45 dakika 1-1'lik eşitlikle geçildi.

Müsabakanın uzatma dakikaları ise iki gole birden sahne aldı. Sivasspor'da Rey Manaj uzatmalarda attığı iki gol ile kırmızı-beyazlıları galibiyete taşıyan isim oldu.