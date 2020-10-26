Kayseri'ye özgü nefis lezzet yağlamayı evinizde de yapabilirsiniz. Kayseri yağlaması yapımı her ne kadar zor olsa da yiyen bir daha tatmak istiyor. Yağlama hamurunun püf noktası ne çok kıtır ne de çok yumuşak olmasıdır. Sofranızı bu eşsiz lezzetle süslemek ve misafirlerinizi şaşırtmak istiyorsanız ayrıntıları haberimizde bulabilirsiniz.
YAĞLAMA TARİFİ | YAĞLAMA NASIL YAPILIR?
Hamuru için:
1 su bardağı ılık su
1 su bardağı ılık süt
1 paket kuru maya
1 tatlı kaşığı tuz
1 silme yemek kaşığı toz şeker
2 yemek kaşığı sıvı yağ
5 su bardağı un
İç harç için:
1 çay kaşığı pul biber
1 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı karabiber
Üzeri için:
1 kase yoğurt
YAĞLAMA NASIL YAPILIR?
Ilık süt, şeker ve mayayı sıcak bir fırının üzerinde mayalanmaya bırakın.
Geniş bir kaba elenmiş unu alın. Sıvıyağ, su, tuz ve aktifleşmiş mayayı ekleyin.
Hamuru iyice yoğurun ve 11 eşit bezeye ayırıp bezeleri yuvarlayın.
Hamurların üzerine nemli bir bez örtün ve yarım saat kadar bekletin.
Geniş bir tavaya tereyağı ve sıvıyağı alın.
İnce doğranmış soğan ve biberleri ekleyip kavurun. Ezilmiş ve ince doğranmış sarımsağı ekleyin.
Soğanlar pembeleştikten sonra kıymayı ekleyin ve iyice kavurun.
Küçük küçük doğranmış domatesi ekleyin.
Salçayı da ekleyip iyice karıştırın.
Suyunu, tuzunu ve baharatları ekleyin. Kapağını kapatıp suyunu çekmesini bekleyin.
Mayalanan hamurları bir yemek tabağı boyutunda açın ve bir saç üzerinde pişirin.
Pişen lavaşların arasına eritilmiş tereyağı sürün ve yumuşamaya bırakın.
Bir lavaş, bir kat kıymalı harç olacak şekilde hamurları üst üste dizin
11 kat olan hamuru dörde bölün ve orta kısmına yoğurt dökün.
Kayseri yağlaması tarifi hazır. Afiyet olsun…
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