REKLAM advertisement1

Kayseri'de edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; bir vatandaşı evlenme vaadiyle kandırarak kendisine 30 bin TL değerinde altın, elbise aldırıp bin dolar nakit parasını alarak dolandırdığı belirlenen N.K. (59) yakalandı.

39 SUÇ KAYDI OLAN ZANLI DA YAKALANDI

İHA'da yer alan habere göre ayrıca ekiplerce; 'Nitelikli Dolandırıcılık/Dolandırıcılık', 'Yankesicilik', 'Hırsızlık', 'Güveni Kötüye Kullanma', 'Cinsel Taciz', 'Şantaj' ve 'Fuhşa Teşvik' suçlarından 39 suç kaydı bulunan F.O . (33) de yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri devam ederken İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" ifadelerine yer verildi.