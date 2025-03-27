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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kayseri'de olaylara neden olan cinsel istismarda karar | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!

        Kayseri'de, amcasının 8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan Suriye uyruklu sanık İ.A., 24 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Olayın ardından kentte infial yaşanmış, çok sayıda kişi yaralanmış ve gözaltına alınmıştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 13:27 Güncelleme: 27.03.2025 - 17:38
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        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
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        Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Danişmentgazi Mahallesi'nde, amcasının kızı M.A'ya cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yakalanan Suriye uyruklu İ.A. (27), 1 Temmuz 2024'te tutuklanmıştı. İstismar iddiasının ardından kentte olaylar çıkmış, çok sayıda kişi yaralanmış ve gözaltına alınmıştı.

        HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

        AA'da yer alan habere göre 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık İ.A, taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu.

        "NİTELİKLİ CİNSEL İSTİSMARDAN" CEZA İSTENDİ

        Duruşma savcısı, önceki celse açıkladığı esasa ilişkin mütalaasını yineleyerek, olaydan önce de mağdur M.A'ya (8) yönelik çok sayıda cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle sanığın "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından cezalandırmasını talep etti.

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        BERAATİNİ İSTEDİ

        Sanık İ.A, yeminli tercüman eşliğinde yaptığı savunmasında, mütalaayı kabul etmediğini belirterek, "Mağdur, ailesi ile Suriye'ye dönmüştür. Mağdura yönelik suç teşkil edecek herhangi bir eylemde bulunmadım. Suçsuzum, beraatimi istiyorum." dedi.

        MAĞDUR AİLE SURİYE'YE DÖNMÜŞ

        Müşteki avukatı ise mağdur ile ailesinin 5 Kasım 2024'te gönüllü geri dönüş kapsamında ülkeleri Suriye'ye döndüğünü, kendileri ve yakınlarına ulaşamadığını belirtti. Müşteki avukatı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, sanıktan şikayetçi olduklarını kaydederek, cezalandırılmasını istedi.

        24 YIL 4 AY HAPİS VERİLDİ

        Mahkeme heyeti, sanık İ.A'ya "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 16 yıl 10 ay 15 gün, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ise 7 yıl 6 ay olmak üzere 24 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.

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