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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kayseri haberleri: 4. katta pencereye çıktı! Cam uğruna trajik son | Son dakika haberleri

        4. katta pencereye çıktı! Cam uğruna trajik son!

        Kayseri'de, 12 katlı binanın 4'üncü katındaki evinin camlarını silerken dengesini kaybedip beton zemine düşen 65 yaşındaki Nilgün Köstelekoğlu, hastanede hayatını kaybetti. Köstelekoğlu'nun cenazesi, Kayseri Devlet Hastanesi'nin morgundaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 11:11 Güncelleme: 23.04.2025 - 11:11
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        4. katta pencereye çıktı! Cam uğruna trajik son!
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        Kayseri'de yürek yakan olay, dün saat 11.00 sıralarında, Kocasinan ilçesi Zümrüt Mahallesi Dünya Sokak'taki 12 katlı binada meydana geldi.

        DENGESİNİ KAYBEDİP DÜŞTÜ

        DHA'daki habere göre binanın 4'üncü katındaki dairede yaşayan Nurgül Köstelekoğlu (65), iddiaya göre, cam sildiği sırada dengesini kaybedip pencereden beton zemine düştü.

        HASTANEYE KALDIRILDI

        Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Köstelekoğlu, sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Köstekoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Nilgün Köstelekoğlu’nun cenazesi, Kayseri Devlet Hastanesi'nin morgundaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

        SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

        Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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        #kayseri
        #Son dakika haberler
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