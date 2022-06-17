Kayseri'deki 7,5 milyon yıllık fosiller dünyanın ilgisini çekiyor

AA

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Berkeley Üniversitesi'nden antropolog Prof. Dr. Tim White, Berkeley Üniversitesinde doktora yapan ve paleontoloji üzerine çalışma yürüten Kaliforniyalı Dr. Joshua Carlson ve paleolitik arkeolojisi üzerine çalışmalar yapan İspanyalı Dr. Laura Sánchez ile Kayseri'deki kazıları yürüten heyette yer alan Prof. Dr. Okşan Başoğlu, Prof. Dr. Pınar Gözlük Kırmızıoğlu ve Prof. Dr. Cesur Pehlevan, Yamula Barajı gölü kıyısı ile Barsama bölgesindeki kazı alanlarında inceleme yaptı.

AA'nın haberine göre heyet, incelemenin ardından Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Büyükkılıç, değişik medeniyetlere ev sahipliği yapan Kayseri’nin paleontoloji ve fosil alanında da çok büyük zenginliklere sahip olduğunu vurguladı.

ABD'li Prof. Dr. Tim White ise bulunan fosillerle ilgili yapılan çalışmaların uluslararası alanda da büyük önem taşıdığını belirtti.

Fosillerin müzede sergileneceğini öğrendiğini aktaran White, "Burada bir müze oluşturulması, çıkan eserlerin sergilenmesi, öğrencilerden profesörlere kadar hem de yerel halkın öğrenmesi için en iyi yoldur. Bunun gerçekleşmesi için sizlere elimden gelen bütün katkıyı sunmaya hazırım. Şu anda Ankara, İzmir, İstanbul’da olmayan bir müzedir. Özel fosillere ait bir müze yok, Kayseri’deki müze, Türkiye’de bir ilk. Bu gelişmenin içerisinde olmak benim için büyük bir onurdur. Bu ekip, kazıyı yapan bütün üyeler çok yetenekli ve değerli, yaptıkları çalışmalar da çok önemli. Afrika'daki tarih öncesi yaşamış prehistorik hayvanların faunası ile Anadolu'da yaşamış olanları karşılaştırmaya ve buradaki tarih öncesi prehistorik faunasını görmeye geldik." ifadelerini kullandı.

Dr. Laura Sánchez ise şöyle konuştu:

"Burada sadece paleontoloji değil, insanlardan kalmış yüzeyde arkeolojik kalıntılar da buluyoruz. Ben bu verilerin hepsini bir araya getirip buranın bütünsel bir hikayesini, coğrafik bilgi sistemleri metodolojileri içerisinde oluşturmaya çalışacağım. Burada çok profesyonel bir ekip çalışıyor. İnanılmaz iyi korunmuş fosiller ve güzel bir lokalite burası. Çok heyecanlandım burayı görünce, böyle beklemiyordum. Belediye başkanına destekleri için çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir ekip çalışması olmuş burada. Burada bir müzenin kurulabilmesi için bütün her şey elimizde. Sadece bunları bir araya getirip bu müzede sergileyeceğiz. Bunun da çok faydalı olacağına inanıyorum."

Kazıların devam edeceğini aktaran Prof. Dr. Cesur Pehlevan ise Kayseri'nin önemli bir fosil lokasyonu olduğunu, fosillerin restorasyonu ve onarımının sürdüğünü bildirdi.

Açılacak Paleontoloji Müzesi'nde sergilenecek eserlerden bahseden Pehlevan, "Buradan elde edilen o megafauna dediğimiz fillerin, gergedanların ve zürafaların kafatasları, alt çeneleri, hem bilim insanlarının hem de yöre halkının dolayısıyla da Kapodakya bölgesinde yaşayan insanların ilgisine, bilgisine sunulacak. 7,5 milyon yıl öncesini doğa tarihine açmış olduğumuz bu pencereden tekrar izlenecek. Geçmişte yaşam nasıldı ve nasıl canlılar vardı, bu değişim nereye gidiyordu, Bunları rahatlıkla izleyebilecekler." ifadelerini kullandı.