Kayseri'de ilk iftar ne zaman, saat kaçta yapılacak? Kayseri imsakiyesi ile iftar saatleri
Diyanet İşleri tarafından açıklanan sahur ve iftar saatleri hakkında araştırmalar hız kazandı. Bugün ilk kez tüm Türkiye'de iftar açılacak ve böylece Ramazan'ın ilk günü tamamlanmış olacak. Bu kapsamda; Kayseri'de ikamet eden vatandaşlar, Kayseri iftar vakitlerini araştırıyor. Peki, Kayseri'de ilk iftar ne zaman, saat kaçta açılacak? İşte, detaylar...
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'11 ayın sultanı' olan Ramazan'ın gelmesiyle; sahur ve iftar vakitleri de araştırılmaya başlandı. Bu akşam açılacak iftar ile Türkiye, Ramazan ayının ilk gününü tamamlamış olacak. Peki, Kayseri'de ilk iftar ne zaman, saat kaçta açılacak? İşte, 2024 Kayseri imsakiyesi ile Kayseri sahur ve iftar vakitleri...
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KAYSERİ'DE İLK İFTAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
1. GÜN |
11 Mart 2024 Pazartesi sahur (imsak) vakti: 05.27
11 Mart 2024 Pazartesi iftar saati: 18.48
2. GÜN |
12 Mart 2024 Salı sahur (imsak) vakti: 05.25
12 Mart 2024 Salı iftar saati: 18.49
3. GÜN |
13 Mart 2024 Çarşamba sahur (imsak) vakti: 05.24
13 Mart 2024 Çarşamba iftar saati: 18.50
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KAYSERİ İMSAKİYESİ İLE SAHUR VE İFTAR SAATLERİ
4. GÜN |
14 Mart 2024 Perşembe sahur (imsak) vakti: 05.22
14 Mart 2024 Perşembe iftar saati: 18.51
5. GÜN |
15 Mart 2024 Cuma sahur (imsak) vakti: 05.21
15 Mart 2024 Cuma iftar saati: 18.52
6. GÜN |
16 Mart 2024 Cumartesi sahur (imsak) vakti: 05.19
16 Mart 2024 Cumartesi iftar saati: 18.53
7. GÜN |
17 Mart 2024 Pazar sahur (imsak) vakti: 05.17
17 Mart 2024 Pazar iftar saati: 18.54
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ORUCA NASIL VE NE ZAMAN NİYET EDİLİR?
Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.
Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nâfile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine (10 dk.) kadarki süredir ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, 2/85). Bu oruçlar için “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazan’ın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/126-127).
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Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.
Şâfiî mezhebine göre ise nâfile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nâfile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, 1/331-332).
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RAMAZAN AYI TAKVİMİ 2024
11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı
5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi
9 Nisan Salı: Arife
10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)
11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)
12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)
15 Haziran Cumartesi: Arefe
16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)
17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)
18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)
19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)
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