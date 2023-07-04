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Kayseri'de zihinsel engelli genç, anahtarı üzerindeki halk otobüsünü kaçırdı

Kayseri'de 15 yaşındaki zihinsel engelli genç, boş bir araziye park edilmiş ve anahtarı üzerinde unutulmuş özel halk otobüsünü kaçırdı. Otobüsle yaklaşık 4 kilometre ilerleyen genç, orta refüje çarparak durunca polise ekipleri tarafından yakalandı. Maddi hasar oluşan halk otobüsü sahibine teslim edildi

Giriş: 04.07.2023 - 01:43 | Güncelleme: ABONE OL
Kayseri'de zihinsel engelli genç, anahtarı üzerindeki halk otobüsünü kaçırdı
Zihinsel engelli genç, anahtarı üzerindeki halk otobüsünü kaçırdı
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AA

Kayseri'nin merkez Talas ilçesinde zihinsel engelli genç, anahtarı üzerinde unutulan halk otobüsünü kaçırdı.

Alınan bilgiye göre, 15 yaşındaki M.Ö, Aşık Veysel Bulvarı üzerindeki boş bir araziye park edilen halk otobüsünün anahtarının üzerinde olduğunu görünce araca bindi.

KAÇIRDIĞI OTOBÜSLE 4 KİLOMETRE İLERLEDİ

M.Ö'nün halk otobüsünü çalıştırarak sürmeye başladığını görenler, durumu polise haber verdi.

Bölgeye gelen ekiplerce takip edilen ve "dur" ihtarına uymayan genç, araçla yaklaşık 4 kilometre ilerledi. Hulusi Akar Bulvarı'nda seyir halindeyken orta refüje çarpan otobüste maddi hasar oluştu.

POLİS EKİPLERİNCE YAKALANDI

Polis ekiplerince yakalanan ve zihinsel engelli olduğu belirlenen M.Ö, Yıldırım Beyazıt Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Halk otobüsü sahibine teslim edildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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