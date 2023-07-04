Zihinsel engelli genç, anahtarı üzerindeki halk otobüsünü kaçırdı

Alınan bilgiye göre, 15 yaşındaki M.Ö, Aşık Veysel Bulvarı üzerindeki boş bir araziye park edilen halk otobüsünün anahtarının üzerinde olduğunu görünce araca bindi.

Polis ekiplerince yakalanan ve zihinsel engelli olduğu belirlenen M.Ö, Yıldırım Beyazıt Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Halk otobüsü sahibine teslim edildi.