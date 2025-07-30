Kayseri'de zabıtadan Erciyes'te temizlik çalışması

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Erciyes Dağı yolu ve Tekir Piknik Alanı'nda temizlik çalışması gerçekleştirdi. Piknik sezonu nedeniyle yoğunluğun arttığı ve ülke genelinde orman yangınlarının devam ettiği bu dönemde yapılan çalışmada, vatandaşların sıklıkla kullandığı alanlarda biriken atıklar toplandı.

Zabıta Daire Başkanı Mustafa Kayacık'ın da katıldığı temizlik çalışmasında, özellikle plastik atıklar, cam şişeler ve piknik artıklarının çevrede oluşturduğu kirliliğe dikkat çekildi.

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Temizlik ve farkındalık çalışmasını değerlendiren Zabıta Komiseri Mustafa Özpolat, "Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'na bağlı zabıta ekipleri olarak, yaz aylarının gelmesiyle birlikte ülkemiz genelinde artış gösteren orman yangınlarına dikkat çekmek ve bu yangınlara sebep olabilecek unsurların ortadan kaldırılmasının yanı sıra çevre farkındalığını arttırmak amacıyla anlamlı bir etkinlik gerçekleştiriyoruz" dedi.

Doğayı temiz tutmanın önemine dikkat çeken Özpolat, "Zabıta personelimizle birlikte Erciyes Tekir Yaylası piknik alanlarında, Mehmet Özhaseki Bulvarı ve Kırlangıç Vadisi bölgesinde cam, plastik ve evsel atıklar toplama faaliyeti düzenledik. Etkinlik kapsamında özellikle bu alanda piknikçilerimiz tarafından bilinçsizce atılan cam şişeler, plastik şişeler gibi yangına sebep olabilecek atıklar titizlikle ekiplerimiz tarafından temizlenmektedir. Amacımız sadece bir günlük temizlik değil. Her bireyin sorumluluğunun farkında olduğu doğaya sahip çıkan bir toplum inşa edelim. Unutmayalım ki ormanlarımız sadece bugünün değil, çocuklarımızın geleceğidir. Doğaya zarar veren değil, doğayı yaşatan olmamız dileğiyle" şeklinde konuştu.