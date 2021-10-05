Yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yolcu otobüsüyle kente gelen bir kişinin uyuşturucu madde taşıdığı bilgisini aldı.

Otobüs, Kayseri-Ankara kara yolu girişindeki uygulama noktasında önlem alan ekiplerce durduruldu.

Bagajda dedektör köpekle arama yapan ekipler, A.E'ye ait poşette 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

AA'nın haberine göre; Zanlı, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.