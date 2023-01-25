Kayseri'de ulaşım kartlarına online yükleme

İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ulaşım kartlarına bakiye yüklenmesini kolaylaştıran uygulamalarına bir yenisini ekledi.

Daha önce ulaşımdan faydalanmak için temassız kredi kartları ve NFC özellikli telefonlar ile toplu taşıma ücreti ödeme yöntemlerini hizmete sunan Büyükşehir Belediyesi, bu kez de toplu taşıma için kullanılan abonman kartlarına online olarak bakiye yükleme imkânı getirdi.

Abonman yükleme işlemi online olarak, http://kart38.com yada http://kayseriulasim.com adreslerinden yapılabilirken, yükleme işleminin ardından en yakın kiosk cihazlarından vize işlemi tamamlanabilecek.