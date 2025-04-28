Kayseri'de tramvayların enerjisi rüzgardan

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nce hayat geçirilen Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) Projesi ile şehir içi ulaşımda kullanılan 79 tramvayın elektrik ihtiyacı karşılanıyor.

Ulaşım AŞ tarafından toplu taşımanın sürdürülebilir finansmanını oluşturmak, sera gazı emisyonlarını azaltmak ve yenilenebilir enerji kullanım payını arttırmak amacıyla hazırlanan proje tamamlandı.

İncesu'da kurulan toplam 21 megavat güce sahip, 3 rüzgar enerji türbininden yılda 60 milyon kilovatsaat enerji üretilecek. Raylı sistemin ihtiyacından arta kalan öz tüketim fazlası enerjiden de gelir sağlanacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, belediyelerin en önemli gider kalemi olan elektriğe, doğacı ve temiz enerji projeleriyle çözüm bulduklarını söyledi.

Son olarak hizmete giren RES projesiyle, raylı sistem ulaşımının enerji ihtiyacının tamamını buradan karşılamaya başladıklarını belirten Büyükkılıç, "İncesu'da kurduğumuz RES, yılda 60 milyon kilovatsaat enerji üretecek. Bunun yarısını ulaşımda kullanıyor, geriye kalanını satıp kaynak oluşturmaya çalışıyoruz. Şu anda Ulaşım AŞ'nin tüm enerji giderleri buradan sağlanıyor. Tramvay ve hatta elektrikli otobüslerimizde. Elektrik şirketiyle mahsuplaşma yöntemiyle ödememiz gerek payı, hiç bir ödeme yapmadan böylece karşılamış oluyoruz" diye konuştu.

Belediyelerinin bu alanda da bir ilke imza atarak tüm Türkiye'ye örnek olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

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"RES projemiz bitti, teslim edildi, üretim yapıyoruz. Hem kazanıyoruz hem kazandırıyoruz. Büyükşehirler arasında bu alanda ilke imza atan bir kentiz, başka bir büyükşehir yok. 3 türbinden oluşan 21 megavat kapasitesi olan bir RES projesinden bahsediyoruz. Allah'ın bize vermiş olduğu rüzgardan faydalanıyoruz. Bu sistem yaklaşık 4 sene içerisinde kendisini amorti edecek. 1 milyar liraya yakın bir harcama yapıldığını düşünecek olursak, yılda 250 milyon lira gelir sağlamış olacağız. Aynı zamanda KASKİ'nin yaptığı bir GES projesi var. Burada 72 megavatlık bir kapasitemiz var. Bunun yarısını hayata geçirdik. Orada da 700 milyon liralık yıllık enerji giderimiz var. Onu da buradan karşılayarak enerji konusunda kendi kendine yeten bir belediye olma yolunda ilerliyoruz."