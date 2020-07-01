Alınan bilgiye göre, Caner Ülger (26) yönetimindeki 38 FZ 153 plakalı otomobil, Cırgalan Mahallesi Sivas Bulvarı'nda, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 70 E 7501 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Kazada otomobilde bulunan Suat Ayvaz hayatını kaybetti, sürücü Ülger ise yaralandı. Ülger, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

AA'nın haberine göre; Ayvaz'ın cenazesi ise incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü.