Kayseri'de terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüten 4 şüpheli ile terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 2 zanlı yakalandı.

Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar emniyete götürüldü.