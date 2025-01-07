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        Haberler Gündem Kayseri'de tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren şüpheli intihar etti - Güncel haberler

        Tartıştığı kişiyi öldürüp intihar etti

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir şüpheli, tartıştığı kişiyi öldürdüğü tabancayla intihar etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 23:50 Güncelleme: 07.01.2025 - 23:50
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        Tartıştığı kişiyi öldürüp intihar etti
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        Alınan bilgiye göre, M.K, alacaklısı olduğu iddia edilen A.M.Ö. ile Sahabiye Mahallesi Kocasinan Bulvarı üzerindeki bir otelde buluştu.

        Bu sırada ikili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K, üzerinde taşıdığı tabancayla önce A.M.Ö'ye sonra kendisine ateş etti.

        Otel çalışanlarının ihbarı üzerine, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ekiplerin yaptığı kontrollerde M.K. ve A.M.Ö'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cenazeler, incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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