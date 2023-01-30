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Kayseri'de tartıştığı kişiyi bıçaklayan şüpheli bayıldı: 1 yaralı

Kayseri'de tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan alkollü şüpheli, olaydan hemen sonra baygınlık geçirdi. Yaralı hastaneye kaldırılırken, güçlükle kendisine getirilen şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı

Giriş: 30.01.2023 - 01:19 | Güncelleme: ABONE OL
Kayseri'de tartıştığı kişiyi bıçaklayan şüpheli bayıldı: 1 yaralı
Bıçakla saldırdıktan sonra bayıldı: 1 yaralı
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DHA

Kayseri'de alkollü bir kişi, parkta tartıştığı Ziya D'yi bıçakla yaraladı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, alkolün de etkisiyle olay yerinde baygınlık geçiren şüpheli ise polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Yavuzlar Mahallesi Kanal Park'ında meydana geldi. İsmi henüz öğrenilemeyen alkollü bir kişi ile Ziya D. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. DHA'nın haberine göre; alkollü şüpheli, cebinden çıkardığı bıçakla Ziya D.'yi yaraladı. Şüpheli, olaydan sonra yaklaşık 20 metre uzaklaştıktan sonra alkolün de etkisiyle yere düşerek baygınlık geçirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Ziya D.'yi Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis aşırı alkollü olduğu belirlenen şüpheliyi yerden kaldırmakta zorluk yaşadı. Güçlükle kendisine getirilen şüpheli polis merkezine götürüldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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