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        Haberler Gündem Kayseri'de sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Güncel haberler

        Kayseri'de sahte içki operasyonu

        Kayseri'de sahte içki operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 04:56 Güncelleme: 09.02.2025 - 04:56
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        Kayseri'de sahte içki operasyonu
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        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kişinin kargo yoluyla getirdiği etil alkolü sahte içki yaparak piyasaya sürdüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Kimliği tespit edilen Z.E. (59), düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Şüphelinin aracında yapılan aramada, 31 litre sahte içki, 20 litre etil alkol, 3 litre sahte içki yapımında kullanılan aroma ve malzeme ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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