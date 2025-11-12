Habertürk
        Kayseri'de otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

        Kayseri'de otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

        Kayseri'nin merkez Talas ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2025 - 04:58 Güncelleme: 12.11.2025 - 04:58
        Kayseri'de otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
        Talas ilçesi Tablakaya Mahallesi Derevenk Viyadüğü yakınlarındaki toprak yola bir otomobilin girdiğini gören polis ekipleri, bir süre sonra araç geri dönmeyince bölgede devriye attı.

        Bu sırada otomobilin yaklaşık 200 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandığını fark eden ekiplerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi.

        Yapılan çalışmada, kullanılamaz hale gelen ve plakası öğrenilemeyen otomobildeki sürücü A.M.Y'nin (30) cansız bedenine ulaşıldı.

        Sıkıştığı yerden çıkarılan A.M.Y'nin cesedi, Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        #kayseri
        #Talas
        #haberler
        #Son dakika haberler
