Kayseri'de feci kaza: 2'si ağır 7 yaralı

İHA

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çarpışan otomobillerden biri takla attı. Feci kazada 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Eğribucak Mahallesi Hacılar Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 38 VU 557 plakalı otomobil ile 38 ADB 778 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle aydınlatma direğine çarpan 38 ADB 778 plakalı otomobil, takla attı.

YARALILAR VAR

Feci kazada her iki araçta bulunan 7 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İHA'nın haberine göre; 2'si ağır 7 yaralı, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Hurdaya dönen araçlar çekici ile kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.