Kayseri'de her mahalleye bir spor okulu

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Kayseri Valiliği Türkiye'de ilk olan bir projeye imza attı. Proje kapsamında her mahalleye bir spor okulu kurulacak.

Çalışma kapsamında şu ana kadar 28 mahallede spor kulübü açıldı. Spor kulüplerine üye olan lisanslı sporcu sayısı da 8 bin oldu. Öğrencilerin ve gençlerin proje kapsamında tüm malzemelere ücretsiz ulaşabileceği açıklandı.

20 FARKLI BRANŞTA SPORCULAR YETİŞTİRİLİYOR

İlk etapta Yahyalı, Bünyan, İncesu ve Hacılar ilçelerinde Erva Spor Okulları açıldı. Kayıtların tamamlanmasıyla bu ilçelerdeki spor okullarındaki gençler de sporla buluşturuldu.

Bu spor kulüplerinde ise basketbol, çim hokeyi, floor curling, masa tenisi, muaythai, tekwando, futbol, wushu, karate, judo, futsal, boks, jimnastik, dart, badminton, güreş, kickboks, bilek güreşi gibi 20 farklı branşta sporcular yetiştiriliyor.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, projeyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bu ülkenin feda edilebilecek tek bir genci dahi yok. Gençlerimiz çok kıymetli ve ülkemizin geleceği. Her biri kendi içinde özel ve gerçekten potansiyelleri çok yüksek. Biz de bu potansiyeli işleyebilecek, ülkemize ve milletimize faydalı olacak şekilde nasıl değerlendirebiliriz diye düşündüğümüzde tüm gençleri harekete geçirebilmek adına evrensel bir ortak nokta olarak sporu düşündük."