Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Kayseri'de, FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında "Terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarinin yakalanması çalışma başlattı.
AA'nın haberine göre; firari hükümlü H.D. (30) belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalandı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.