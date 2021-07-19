İddiaya göre, Uğurevler Mahallesi 247. Sokak'taki bir apartmanda ikamet eden H.K. (35), borçları nedeniyle tartışmaya başladığı eşi F.K'yi (34) darbetti.

Sesleri duyan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Darbedilen 3 çocuk annesi, 112 Acil Servis ekiplerince Kayseri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli koca gözaltına alınırken, çocuklar da yakınlarına teslim edildi.