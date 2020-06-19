DHA

Kayseri'de, DEAŞ terör örgütü soruşturması kapsamında tutuklanan ve örgütün sözde 'Telafer emiri' olduğu iddia edilen Irak uyruklu Suphi Huveytli (48),7.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suphi Huvetyli'yi geçen 19 Eylül'de gözaltına aldı. Ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Huvetyli hakkında, Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Suphi Huveytli hazır bulundu. Tercüman eşliğinde savunma yapan ve iddianamedeki suçlamaları reddettiğini ifade eden sanık Huveytli, "Kod adı kullanmıyorum. İddia edilen isim oğlumun ismi. Cezira askeri mektebinde eğitim almadım. 25 gün cezaevinde kaldım. Silahla ayağımdan yaralandım. Musul, Telafer gibi illerde emirlik yapmadım. DEAŞ'ı sevmiyorum. Irak'ta olaylar olunca Suriye üzerinden Türkiye'ye geldim. Tanık R.E. kızımı istedi, vermeyince de bu şekilde iftira attı" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Suphi Huveytli'yi, 'Silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 7.5 yıl hapis cezasına çarptırdı.