AA

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 57. Cadde'de masa ve sandalye üreten bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. AA'nın haberine göre; büyük çaplı hasara neden olan yangında fabrikanın hangarlarının olduğu bazı kısımları çöktü.