Kayseri'de 3 katlı bina karantinaya alındı

İl Hıfzıssıhha Kurulu, Kovid-19 testi pozitif çıkan kişinin, merkez Melikgazi ilçesi Keykubat Mahallesi'nde oturduğu 3 katlı apartmanda 14 gün karantina uygulanmasını kararlaştırdı.

Karar üzerine bina çevresinde güvenlik önlemi alındı.

Apartman sakinlerinin ihtiyaçlarını ise karantina süresince Vefa Sosyal Destek Grubu karşılayacak.