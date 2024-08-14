Kayseri'de 22 kilometrelik yolda çalışma

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Felahiye yolu üzerinde il yolu bağlantısında, Yüreğil, Eyim, Kuşcağız ve Amarat mahallelerini yakından ilgilendiren yol yapım çalışmaları kapsamında çalışmalara başlandığını belirtti.

Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerince yol platformu bozuk olan gerek trafik yoğunluğu gerekse de ağır tonajlı araçların geçmesi nedeniyle sık sık bozulan ve sürekli bakım, onarıma ihtiyaç duyulan 22 kilometrelik yolun daha konforlu ve güvenli halde yeniden hizmete sunulacağını kaydetti.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerince altyapı güçlendirme ve yol platform genişletme çalışmaları gerçekleştirilen yolda alt temel ve temel malzeme çekilerek mevcut sanat yapıların genişletilip, ardından sıcak asfalt çalışması yapılacağını anlatan Büyükkılıç, "Yaklaşık 22 kilometrelik grup yolda toplam 40 bin ton bitümlü sıcak karışım olan sıcak asfalt kullanılması öngörülüyor. Projede, yol genişletme, güçlendirme, sıcak asfalt ve sanat yapıları için 120 milyon TL yatırım, vatandaşların hizmetine sunulmuş olacak" ifadelerini kullandı.