Feci ölüm! 14. kattan aracın üzerine düştü

Alınan bilgiye göre, K.O.E. (22), Melikgazi ilçesi Gülük Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı'nda bulunan 14 katlı apartmanın son katındaki merdiven boşluğunun penceresinden park halindeki otomobilin üzerine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, K.O.E'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, morga kaldırıldı.